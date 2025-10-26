Пора вернуть животный страх смерти деградировавшим европейцам – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если не остановить деградацию европейских народов под руководством потерявших связь с реальностью глобалистских элит, у них появится новый «Гитлер» со всеми известными для России и мира последствиями.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы – мы имеем дело с безумными дебилами, извините, это неприятные слова. Ну, озверевшими дебилами. Они действительно дебилы – нынешнее поколение выродившихся европейских элит, которые к тому же перестали бояться и Бога… и у них пока потеряно чувство страха перед смертью. Это животное чувство, которое нужно восстановить, у них других больше нет, потому что нет интеллектуальной функции, нет ощущения Родины, нет ощущения пола, любви. Я, конечно, преувеличиваю, там есть прекрасные люди. Но это так [те, кто находятся в управляющем фокусе] – это отрепье человечества. Там нет пока лидера, условно говоря, «Гитлера». Но, в принципе, они идут к этому. И они гонят свои народы на убой. Мы должны остановить это движение – и для того, чтобы спасти и себя, и эти народы, кстати. Может, из них когда-нибудь что-то получится, хотя они деградируют очень быстро. Их сейчас нацеливают на массированное противостояние России. Кстати, мы это недооцениваем, потому что тотальная пропаганда превращает массу европейцев в потенциальное пушечное мясо. Так вот, мы должны их спасти, и заодно спасти мир. Это наша историческая задача, но эту историческую задачу мы должны осознать. Более того, другого варианта у нас нет. Либо мы погубим себя, затем погубим и мир, либо мы выиграем и спасём человечество», – предупредил политолог.

Ведущий Дмитрий Куликов отметил, что исторически «лучше всего мы действуем, когда понимаем, что другого варианта у нас нет».