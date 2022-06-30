Потерявши страну, по торговому центру не плачут. Стоит ли России оправдываться за Кременчуг?

Новости Украины

История с «прилетом» по торговому центру в Кременчуге, который киевские и западные пропагандисты раскачивают сейчас в турборежиме и в четыре руки до уровня новой «Бучи» или Герники, показательна в том смысле, что наглядно демонстрирует не дающую сбоев механику раскручивания подобного рода кейсов.

Опыт в этом деле у западников очень большой – начиная от фейковой операции «Подкова» – якобы случайно попавшего в западную прессу никогда не существовавшего в природе сербского плана албанских этнических чисток в Косово, ставшего основанием для легитимации в европейском общественном мнении массированных натовских бомбардировок Югославии, до пресловутой пробирки с белым порошком неизвестного происхождения, потрясая которой американский госсекретарь Пауэлл легитимизировал вторжение в Ирак, повлекшее за собой череду войн, в которых погибли сотни тысяч а стали беженцами миллионы арабов.

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В этом же ряду дочка посла Кувейта в ООН, мастерски сыгравшая с трибуны этой организации роль невинной жертвы политики Саддама Хусейна, что стало основание для самой первой американской «Бури в пустыне».

Спустя 30 с гаком лет история эта повторилась в виде фарса – теперь уже с украинской горе-омбудсменшей Денисовой и ее дочерью, изображавшей «надежный источник» фейковых историй об изнасилованиях в Буче.

Об «онижедетях» с киевского майдана, югославских Сребренице и Вуковаре, как и об огромном количестве западных фейков на сирийском материале говорить даже не будем – щадя время читателей: кто ищет тот самостоятельно найдет соответствующие пруфы в интернете.

Объединяет все перечисленные и оставшиеся за кадром истории одна общая черта: во всех случаях «виновные» были заранее назначены, причем способом, не оставляющим возможности подачи апелляций.

Более того, сомнение в правдивости официальных версий становится поводом для шельмования сомневающихся, которых канселят не хуже, чем во времена развитого маккартизма в Штатах эпохи «охоты на ведьм».

В таких условиях бессмысленным занятием становятся многочисленные попытки российских дипломатов, медийщиков и политиков как-то оправдаться и доказать, что целью ракетного удара был не торговый центр, а построенный к нему впритык завод дорожных машин со сдетонировавшим складом западных боеприпасов и натовской боевой техники.

Нужно понимать правила этой игры. Во что играем? Да в то, что ты лох, братец. «Лохом»в этой игре назначена Россия, ей надлежит платить и каяться. И странно надеяться на то, что обвинителей на Западе проймут наши фотографии и видеозаписи с места происшествия с едва ли не поминутной раскадровкой.

Глупо надеяться на то, что у России на Западе еще осталась какая-то репутация, которую может спасти доказательство непричастности к приписываемому ей злодеянию.

Не менее глупо думать, будто всему остальному – незападному- миру хоть сколь-нибудь интересно копание в этих подробностях, с выяснением того что, куда и в какое время упало в Кременчуге и сколько людей при этом погибло.

Собственных забот хватает: Эквадор охвачен индейским восстанием, азиаты думают, что делать с затянувшимся конфликтом военного правительства и его предшественников в Мьянме, в Израиле очередной правительственный кризис, в таллибском Афганистане вообще своя атмосфера.

И потом: ну докажет Россия, что она не верблюд. Сделаем такое, фантастическое по нынешним временам допущение. Ну и что? А ничего. Это как с уже упоминавшейся Бучей. Вы думаете, после сенсационного признания пани Денисовой во вранье «жертвы Бучи» перестали кочевать по страницам украинских и западных СМИ и исчезли из пламенных речей тамошних политиков и пропагандистов? Да ни черта подобного, все по заветам классика Геббельса.

Вот и тут – Денисову то разоблачили, но «жертв российских преступлений» в докладах западных «правозащитников» от этого меньше не становится. Это такой механизм, который будучи раз запущен, обратного хода уже не дает.

Все равно ведь цель оправдывает средства. А про истинную цель провокации в Кременчуге уже откровенно высказались в Киеве. Послушайте откровения антироссийской пропагандистки Олеси Яхно:

«Снимается моральный барьер. Есть политики, считающие, что все нужно делать медленно и постепенно. Или опасаются реакции общества. И вроде бы они предоставляют оружие, но это растянуто во времени. Поэтому массированный ракетный удар, в результате которого пострадали многие мирные граждане, прекратит дискуссию «предоставлять или не предоставлять». Я думаю, это ускорит поставки оружия. Вчерашний обстрел аннулирует двойственность и сделает безальтернативным предоставление военной помощи. Другого варианта нет».

Иначе говоря: вот эти танцы с бубном вокруг «чудовищного преступления русских варваров» призваны укрепить западное общественное мнение в мысли, что не стоит подталкивать Зеленского и Ко к компромиссам и мирным переговорам. Вранье становится вечным двигателем продолжения войны.

Таким образом мы выяснили, что оправдываться перед «цивилизованным миром» – дело гиблое и бесперспективное. Остается лишь внутренний контур, а именно – отношение к случившемуся самого российского общества.

И здесь мы приходим к несложному выводу, что нет не только внешней, но и внутренней аудитории, перед которой российским военным и дипломатам стоило бы оправдываться. Проблемы избирателей Зеленского глубинного россиянина волнуют по касательной, к очередным западным обвинениям против России, как и к очередным санкциям (после восьми тысяч предыдущих) все привыкли настолько, что воспринимают их как белый шум.

Более того, если говорить о ядре общественной поддержки СВО, то есть о людях, вовлеченных в идущий из Украины инфопоток чуть больше среднего по палате, то тут мы вообще имеем совершенно иной запрос, ноги которого растут из раздражающего людей медленного темпа операции, превратившейся в какой-то бесконечный латиноамериканский сериал, да еще и прокручиваемый вдобавок в замедленном режиме.

Объяснения, отталкивающиеся от условного гуманизма – мол, все так медленно потому что хотим избежать лишних жертв и разрушений уже давно не работают. Особенно их обесценивают ежедневные сводки из ДНР и ЛНР, чьи города без всяких скидок на гуманизм утюжит украинская артиллерия.

В таких условиях на первый план выходит сакраментальное «Доколе?» с понятным общественным запросом на интенсификацию операции не считаясь с сопутствующим ущербом.

И эта логика, в общем, понятна: главное – быстрее закончить боевые действия, а разрушенное потом отстроим, чай не впервой. Сталинград же отстроили, да и Грозный – уже в новейшей истории.

И в этом смысле у российских военных с точки зрения подпирающего их действия общественного мнения вообще развязываются руки. Если с точки зрения военной целесообразности надо куда-то пальнуть, значит надо именно туда и пальнуть. Военным виднее. А если при этом есть риск задеть какой-то гражданский объект – ну так что же – на войне как на войне. В противном случае воевать можно до новых веников, а оно нам надо?

Так что, образно говоря, потерявши страну, по торговому центру не плачут. Наиболее радикальная часть общества вообще уже давно требует от военных уничтожать без оглядки всю критическую инфраструктуру киевского режима – от дорог и мостов до железнодорожных станций и вышек мобильной связи и линий электропередач. А отсылки к тому, что в этой связи кому-то придется посидеть без света и связи работают в режиме переадресации: как говорится, Донбасс терпел и вам велел.