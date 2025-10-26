Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Окружающие Украину европейские страны, позиции которых идут вразрез с официальным Брюсселем, сдают позиции.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук утверждал украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже Фицо изменился. Или это заслуга Юлии Свириденко, или это просто Фицо не захотел ещё раз получить покушение на собственную жизнь, однако Словакия сейчас очень изменила своё отношение к Украине. Если Украина после того, как Фицо победил, вывела некоторые военные производства с территории Словакии, то сейчас ситуация меняется. Словакия уже не шантажирует Украину энергоблокадой, Словакия хочет, чтобы украинцы вернулись на словацкий оружейный рынок, и Словакия готова финансировать некоторые совместные проекты, потому что Словакия одумалась», – вещал Харебин.

Он обратил внимание и на другие страны.