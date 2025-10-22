Чтобы сохранить своё могущество и благосостояние, Европа должна активнее готовиться к грядущей войне с Россией.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила депутат Европарламента, французский политик Валери Айе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как мы можем защитить себя – и гарантировать безопасность наших людей? Подготовка к войне. Угрозы для Европы показывают нам, что мы должны готовиться к войне, чтобы иметь мир. И мы сами должны нести эту ответственность.

Несколько лет назад мы ещё не видели российской угрозы. Мы были невежественны и слабы! И мы думали, что, отвечая на провокации, вы только усугубляете ситуацию.

Более того, наша безопасность слишком долго зависела от Соединенных Штатов. И реальность теперь стала жестокой», – вещала Айе.