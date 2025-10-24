Российский эксперт: Трамп действительно устроил «Лукойлу» и «Роснефти» большие проблемы

Новые антироссийские санкции США имеют более точечный характер и могут навредить.

Об этом в эфире видеоблога «Baltnews» заявил экономический эксперт Владимир Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, эти санкции действительно могут сильно навредить. В первую очередь они повлияют на маржинальность этих компаний.

Компании продолжат продавать нефть, но в ситуации введения новых санкций им придется искать новые пути обхода и варианты решения этих проблем. Это новые издержки, значит, падает прибыльность.

Второе – вопрос легитимности иностранных активов этих компаний. Например, «Лукойл» в Мексике, «Лукойл» на Ближнем Востоке. Что будет с этими компаниями? Сейчас это под большим вопросом», – заявил Демидов.