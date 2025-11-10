Российский ВПК оказался мощнее всего европейского – украинский бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За три с половиной года войны стало очевидно, что экономический потенциал России больше, чем у всего Евросоюза.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Удары дронами и ракетами не связаны с санкциями. Потому что комплектующие, часто, наверное, по бартеру, Россия получает из Китая. А весь российский военпром уже полностью встал на военные рельсы, мощности уже запущены. Санкции могли повлиять, когда это всё находилось на стадии становления. А сейчас только ленивый не видел этих российских сюжетов о новых построенных заводах», – сказал Доротич.