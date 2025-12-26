Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы раздёргать резервы ВСУ, российская армия может начать наступление ещё по двум направлениям, в том числе с Приднестровья.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможна активизация и в Черниговской области, где враг ведёт активную разведку, ищет наши слабые места. Также мы отвлеклись от ситуации вдоль Днепра, запорожско-херсонское направление, которое русские захотят разворошить», – утверждал Кривонос.