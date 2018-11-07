Россия перестала играть в поддавки с США

07.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Запад попытался оторвать Украину от России, противопоставляя их друг другу, на что Москва ответила воссоединением с Крымом и поддержкой Донбасса.

Об этом в интервью “Российской газете” заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, практически вся американская политическая элита настроена на борьбу с Россией, а США на объявление реальной войны РФ не пойдут, хотя уже ведут против РФ экономическую и политическую войну.

“А у любой войны есть цель. Цель этой войны, как минимум, изменение внешней политики России, отступление нашей страны на ключевых направлениях – таких, как Сирия, Украина, Ближний Восток, Северный поток-2, плюс общее ослабление позиций России на постсоветском пространстве. А задача максимум – это та или иная форма “смены режима”, при которой Россия станет управляемой, послушной и признает американскую гегемонию, отказавшись от своего суверенитета и самостоятельного развития”, – отметил сенатор.

Политик подчеркнул, что происходящее сегодня вокруг Украины стало лишь высшей точкой противостояния с Западом, напомнив, что до этого была речь Путина в Мюнхене, а затем и признание Абхазии и Южной Осетии.

“Не надо заблуждаться: все началось задолго до событий на Украине. То, что случилось на Украине и вокруг Украины, стало лишь высшей точкой противостояния. Тогда Запад через незаконную смену власти в Киеве попытался осуществить свою давнюю цель: оторвать Украину от России, противопоставить их друг другу. Россия ответила воссоединением с Крымом и поддержкой Донбасса. Началась новая фаза кризиса. Так что мы начали разыгрывать собственную партию на глобальной шахматной доске, на мой взгляд, после мюнхенской речи Путина. В этом ее историческое значение. Мы перестали играть с США в поддавки, и тогда они перешли к политике прямого давления на Россию, стремясь заставить нас вернуться к такой игре”, – заявил Пушков.