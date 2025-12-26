Россия расширит коридор в Крым до самого Запорожья включительно – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 189
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакие фортификации не помогут ВСУ остановить российскую армию в степях между Гуляйполем и Запорожьем, поэтому облцентр падёт.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие фортификации не помогут ВСУ остановить российскую армию в степях между Гуляйполем и Запорожьем,...

«Что реально происходит в Гуляйполе, что мы теряем на стратегическом уровне? В 23 году мы проводили контрнаступление, чтобы лишить противника сухопутного коридора в Крым.

А что сейчас происходит? Чем дальше будет идти время, тем дальше противник будет расширять этот сухопутный коридор. Нашу вторую стратегическую линию взломали в трёх местах: Гуляйполе, Доброполье и Андреевка.

А впереди, до Запорожья – поле. Шмыгаль там что-то строит, но это лишняя трата денег. Потому что защитить это всё невозможно, любые линии обороны противник разберёт КАБами», – сказал Стариков.

«Там можно воевать только как батька Махно, тачанками. А когда противник наступает так, как сейчас – всем фронтом, как степь горит. К ним ни во фланг, ни в тыл не зайдёшь.

Как только они подойдут на 20 километров к Запорожью, начнутся обстрелы города. Будут перебиты мосты, город лишится логистики – и Запорожье мы потеряем», – подытожил он.

