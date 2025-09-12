Россия стремится быть «самой классной вторичностью», но превращается в «оккупанта»

12.09.2025
К России наконец пришло осознание, что с постсоветскими странами нужно работать.

Об этом декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян заявил в интервью блогеру Луке Ебкову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самым распространенным тезисом долгое время был «куда они денутся!». Мол, это и так наше, надо завоевать симпатии Португалии или Чили. Это круто. Но заниматься этим, когда непосредственно у наших границ разворачиваются государства, которые не скрывают своих взглядов на то, кому принадлежит Северный Кавказ и Средняя Азия… Можно посмотреть, какую карту подарили Реджепу Эрдогану. Территории какого государства там отмечены как земли Великого Турана?», – заметил Сардарян.

По его словам, параллельно Россия теряет авторитет среди населения соседних стран.

«Россия на протяжении десятилетий в умах местного населения всегда была главным союзником, партнером, просто дружественным государством. Постепенно и планомерно ведется работа, чтоб эту роль понизить. В итоге рейтинги переворачиваются с ног на голову, и Россия начинает превращаться в оккупанта», – сказал Сардарян.

Дипломат и политолог видит проблему в том, что Россия сама подражает США и Западу, но критикует за это соседей.

«Мы говорим, что нас не устраивает то, что американцы предлагают тем странам, которые были в нашем составе еще 30 лет назад. Нам эти страны задают вопрос: вам не нравится американская образовательная система, а почему вы хотите такую же построить у себя. Мы можем и сами сделать то же…

В любой парадигме, где у нас должна быть модель, мы пытаемся быть самой классной вторичностью. Типа будем тенью Запада, но самой суверенной и самостоятельной», – обратил внимание на парадокс Сардарян.

