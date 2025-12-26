Украина уже на протяжении полугода теряет больше операторов дронов, чем способна обучить.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Преимущество в воздухе достигается за счёт системного уничтожения наших расчётов БПЛА российскими подразделениями типа «Рубикон». И ещё летом, когда «Рубикон» ещё не начал активно работать на многих участках, мы уже имели дефицит кадров.

Это значило, что у нас гибли и получали ранения больше операторов дронов, чем мы готовили и получали пополнение. И это вопрос к гражданской власти – именно президент должен был обратить на это внимание.

И если мы с лета идём в минус, то реальная ситуация довольно сложная. Военные пытаются найти выбор, но в армии это называется «рубить хвосты». Это не решает проблему, а только даёт количественные показатели.

Очередной пример поведения русских врагов: в 22 году на базах 52 учебных заведений были развёрнуты дополнительные кафедры подготовки специалистов. У нас этого не сделали», – сказал Кривонос.