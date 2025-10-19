Русскоязычных стариков гонят из Прибалтики пешком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из Латвии выгоняют сотни стариков, которые из-за возраста не смогли выучить местный язык.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам до сих пор аукается девяносто первый год. Вот, несчастных стариков в Прибалтике, которые не смогли по старости выучить этот латышский язык, их сейчас депортируют. Просто пешком выгоняют 850 человек, но это думаю только первая партия, просто выгоняют из этой самой Латвии. И вот мы сейчас протесты всякие приносим, а их просто пешком выгоняют, людей на старости лет. Потому что они когда-то жили в единой стране, в едином Советском Союзе», – возмущался Матвейчев.