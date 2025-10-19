Русскоязычных стариков гонят из Прибалтики пешком
Из Латвии выгоняют сотни стариков, которые из-за возраста не смогли выучить местный язык.
Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам до сих пор аукается девяносто первый год. Вот, несчастных стариков в Прибалтике, которые не смогли по старости выучить этот латышский язык, их сейчас депортируют.
Просто пешком выгоняют 850 человек, но это думаю только первая партия, просто выгоняют из этой самой Латвии. И вот мы сейчас протесты всякие приносим, а их просто пешком выгоняют, людей на старости лет. Потому что они когда-то жили в единой стране, в едином Советском Союзе», – возмущался Матвейчев.
«У них были квартиры, жены и так далее. У многих были смешанные браки, так называемые. Дети выросли, они живут там, это уже родина или вторая родина. Они никуда не поехали.
Учить латышский язык у них смысла нет. Они, может быть, даже и разговаривали на нём в бытовом плане, но они не умеют писать, например, не знают литературный язык, а у них анкета на латышском языке. Они не смогли заполнить анкету, их теперь выгоняют.
Эта трагедия, которая длится для этих людей, вот с 91-го года продолжается. Трагедия крушения Советского Союза. И таких людей миллионы», – отметил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: