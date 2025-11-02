Сформировано правительство для Санду. Задача – привести Молдову в ЕС за три года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство Молдовы во главе с Александром Мунтяну утверждено в парламенте голосами 55 депутатов правящей партии PAS.

Президент Майя Санду приняла присягу премьера и членов кабинета, который наполовину состоит из министров прежнего правительства Дорина Речана и ставит главной целью привести страну в Евросоюз.

Политический аналитик, доктор права Сергей Мишин комментирует перспективы работы нового кабмина.

– Главная цель правительства – завершение переговоров о вступлении в ЕС к 2028 году. Насколько реален срок, учитывая, что многие министры – старожилы, а сам Александр Мунтяну, бизнесмен и финансист, последние 20 лет жил и работал за границей? Похож ли состав правительства на команду мечты, которую обещал премьер?

– Несмотря на завершение скрининга, переговоры по всем главам доступа еще не открыты или не завершены – остается много технической, институциональной, законодательной работы. Вступление в ЕС – это не только выполнение требований, но и согласование с 27 членами ЕС, ратификация. Даже если переговоры завершатся в 2027 году, фактическое вступление может затянуться.

Политические, экономические, институциональные реформы требуют времени. Устаревшее законодательство, слабое управление, необходимость борьбы с коррупцией – все это большие задачи. Делаем вывод, что это была не более чем предвыборная сказка от партии PAS, которой невозможно сбыться.

Что касается состава правительства, тут хуже, чем ожидалось. Я не могу отделаться от мысли, что это какой-то эксперимент над страной. Словно взяли человека, успешного бизнесмена, бросили в незнакомую реальность и сказали: управляй! Кто даст гарантию, что человек захочет разбираться в наших проблемах? Премьер-министр – это ответственность за судьбы людей, бессонные ночи, постоянные стрессы, необходимость принимать сложные решения.

Готов ли к этому человек, привыкший к комфорту и стабильности, не будет ли он рассматривать премьерство как приключение? Есть ощущение, что его используют. Сделают козлом отпущения, спишут на него все просчеты. А когда ситуация станет критической, просто заменят на другого исполнителя. И кто тогда будет отвечать?

– Программа правительства предусматривает масштабный план роста на 1,9 млрд евро. За счет каких источников планируется взять средства? Даст ли это реальное улучшение жизни людей?

– Полагаю, тут расчет на кредит для Молдовы, обещанный Урсулой фон дер Ляйен за месяц до выборов президента в 2024 году. Но надо понимать, что кредиты и займы – это не про развитие государства, а про обслуживание неподъемного госдолга, который набрала прошлая/нынешняя власть. Едва ли сей финансовый резерв как-то улучшит уровень жизни и поможет в развитии страны.

– Оппозиция раскритиковала программу, назвала ее «работой первокурсника», «косметическим ремонтом старого режима», не голосовала за правительство. Станет ли кабинет Мунтяну налаживать диалог?

– А зачем новому правительству или большинству вести диалог с оппозицией? Мы видели, как в минувшие четыре года власть делала что хотела. У руля остались те же игроки, и ожидать поползновений в сторону диалога не приходится. В парламенте продолжатся цирковые шоу, где тех, кто задает неудобные для власти вопросы, называют агрессорами, рукой Кремля и т.д. Эта риторика сохранится. Псевдовыборы 28 сентября ведут страну к дальнейшему ухудшению положения.

– Какие есть опасения в обществе после того, как избранный парламент и новое правительство начали работу?

– Несмотря на проводимые реформы, судебная система и прокуратура зависимы и абсолютно непрозрачны. Кроме того, страна столкнулась с рисками в энергосекторе, с экономическими трудностями. Большая часть общества воспринимает новый кабинет как продолжение старого режима, но какие-то ожидания всегда есть. Если рост экономики не будет заметным, а реформы будут символическими, это приведет к разочарованию, хотя рассчитывать, что будет по-иному, и не приходится: по сути, мы поменяли шило на мыло.