США могут устроить свой «многополярный мир», возродив нацистскую Германию и милитаристскую Японию – профессор МГУ

Максим Столяров.  
01.10.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 11246
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина, Япония


Сформированный после «Ялты» миропорядок ещё не потерял актуальность, однако налицо все признаки начала его крушения.

Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сформированный после «Ялты» миропорядок ещё не потерял актуальность, однако налицо все признаки начала его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Подвижки только начинаются. Последние годы показывают, что вполне может произойти создание альтернативных военных комплексов. Смотрите, какая дискуссия о перевооружении Германии в НАТО.

Представьте, что Германия возрождается как мощная военная держава, это уже другой порядок.

Дискуссии о перевооружении Японии. Мы как-то забыли, что когда-то Япония нам создавала очень большие трудности. Представьте, Япония набухает в новую мощную военную силу, при поддержке США.

Это американская дискуссия образца 21-22 гг.: «Вы жаждете многополярного мира? Мы вам устроим «многополярный мир» – с вооружённой до зубов Германией и Японией, нацеленными на реванш».

Турция тоже начинает претендовать на роль, как минимум, крупного регионального игрока, а в условиях ослабления Ирана после войны нынешним летом, для Турции открывается большое окно возможностей», – обратил внимание профессор.

«Поэтому, я думаю, настоящие подвижки Ялтинского порядка ещё впереди. Мне очень близка мысль, что мы на каком-то витке развития повторяем путь Венского порядка XIX века. К концу порядка начнётся формирование держав-ревизионистов…

Тогда мы действительно получим путь к финалу «Ялты». Когда возникнут центры, которые бросят вызов именно существующему порядку.

Ведь несмотря на всю Холодную войну, СССР и США не играли против мирового порядка. Наоборот, мы играли вместе за порядок. Что будет, если центры сил начнут играть против порядка?», – рассуждал Фененко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить