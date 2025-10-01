США могут устроить свой «многополярный мир», возродив нацистскую Германию и милитаристскую Японию – профессор МГУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сформированный после «Ялты» миропорядок ещё не потерял актуальность, однако налицо все признаки начала его крушения.

Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Подвижки только начинаются. Последние годы показывают, что вполне может произойти создание альтернативных военных комплексов. Смотрите, какая дискуссия о перевооружении Германии в НАТО. Представьте, что Германия возрождается как мощная военная держава, это уже другой порядок. Дискуссии о перевооружении Японии. Мы как-то забыли, что когда-то Япония нам создавала очень большие трудности. Представьте, Япония набухает в новую мощную военную силу, при поддержке США. Это американская дискуссия образца 21-22 гг.: «Вы жаждете многополярного мира? Мы вам устроим «многополярный мир» – с вооружённой до зубов Германией и Японией, нацеленными на реванш». Турция тоже начинает претендовать на роль, как минимум, крупного регионального игрока, а в условиях ослабления Ирана после войны нынешним летом, для Турции открывается большое окно возможностей», – обратил внимание профессор.