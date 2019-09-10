Супрун решила продолжить борьбу за освобождение Сенцова

10.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Отправленная в отставку и.о. главы Минздрава, гражданка США Ульяна Супрун полагает, что выданный Украине террорист Олег Сенцов продолжает находится в России.

Об этом свидетельствует ее страница в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на странице Супрун в соцсети до сих пор висит изображение Сенцова в обрамлении колючей проволоки с надписью «Узник совести».

При этом, как сообщал «ПолитНаивгатор», еще 7 сентября Сенцов был выдан Украине в рамках обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.

Примечательно, что большинство из выданных России – это граждане Украины.