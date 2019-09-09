В Киеве примеряют Сенцова к опозорившей Украину Савченко

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Освобожденный по обмену украинский террорист и «режиссер» Олег Сенцов может не оправдать надежды киевской власти и сболтнуть лишнего по примеру своей предшественницы Надежды Савченко.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из Сенцова сделали символ уже давно, и для меня скорее вопрос: а будет ли Сенцов таким же разочарованием, как было с Савченко?

Вы представляете, гипотетически, что Сенцов приезжает в Европарламент и говорит, например, о том, что будущее Крыма должны решать крымчане или что-то такое, что идет в разрез с украинской пропагандой, вразрез с украинской государственной политикой…

Вопрос в том, насколько его поведение будет отвечать тем ожиданиям, которые с ним связывают украинские, немецкие, французские, российские или еще какие-то политики. Человек находится в стрессовой ситуации, его поведение меняется, меняются его взгляды на жизнь, и риторика естественно меняется», – предположил Белашко.

При этом, по мнению украинского военного эксперта Александра Суркова, Сенцов значительно отличается от Савченко и имеет перспективы в украинской политике.

«Что касается Запада, то освобождение таких тяжелых политзаключенных – это очень высоковостребованный западный нарратив в медиа, эти истории любят, они хорошо проходят и их любят там рассказывать и показывать.

По ситуации Савченко-Сенцов. Давайте их вообще не сравнивать. Изначально Савченко была предвыборным проектом политтехнологов – тогдашних политтехнологов Юлии Владимировны Тимошенко.

То есть, просчитали, взяли яркую женщину, военную, которая попала в плен, на волне народной любви её сделали депутатом и под нее провели предвыборную кампанию. Потом это знамя оказалось для Юлии Владимировны упавшим после проигрыша президентских выборов, и его охотно подхватил Петр Алексеевич и его Администрация.

При этом они просто не поняли и не просчитали, с кем они связались. Извините, но женщина с явными психологическими отклонениями, о котором говорили все, все знали тогда, при каких обстоятельствах она попала в плен, и естественно, когда ее выставили в политический бомонд, она повела себя как интересный человек с гранатой…

Сенцов – другое дело, при других обстоятельствах был задержан, он не является в чистом виде политическим заключенным, это журналист, режиссер, гуманитарий, человек абсолютно другого эстетического и интеллектуального плана, психологического портрета и, самое главное, перед освобождением, о котором он не знал, он заявил, что «не надо меня менять на любых условиях, думайте об Украине».

Очень надеюсь, что с таким настроем он продолжит свою дальнейшую предопределенную политическую карьеру», – уверенно заявил Сурков, не пояснив, в чем эстетическая и интеллектуальная сила единственного фильма «режиссера» Сенцова – «Гамер».

Напомним, ранее журналист брюссельского филиала «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявил, что в Европейском парламенте с нетерпением ждут встречи с режиссером Олегом Сенцовым.