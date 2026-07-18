Такер Карлсон: Трамп стал марионеткой израильских спонсоров

Максим Столяров.  
18.07.2026 14:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 997
 
Дзен, Израиль, Политика, США


Американскому «глубинному государству» удалось взять Дональда Трампа в оборот и превратить в марионетку Израиля.

Об этом в интервью «Bloomberg Podcasts» заявил журналист Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американскому «глубинному государству» удалось взять Дональда Трампа в оборот и превратить в марионетку Израиля....

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«У нас глобализированная экономика, поэтому не существует такого понятия, как американский бизнес, британский бизнес или немецкий бизнес. Все они взаимосвязаны, и глобальный капитал сильнее любого избирательного блока в США.

А Израиль, я имею в виду не только 9 миллионов человек, живущих в Израиле, но и множество его агентов в Соединенных Штатах, обладает огромной властью. Потому что через них проходит значительная часть денег, которые финансируют избирательные кампании в США.

Это делается специально, чтобы привязать внешнюю политику США к внешней политике Израиля.

Так что это сложная тема, но чем пристальнее вы в нее вглядываетесь, тем больше понимаете, что избранный президент Соединенных Штатов, безусловно, обладает властью, но не суверенитетом. У него нет неограниченной власти или полной свободы действий от имени своих избирателей», – сказал Карлсон.

Он признался, что сначала поддерживал Трампа как антисистемного политика, но позже сильно в нём разочаровался.

«Трамп выступал не только против Демократической партии, но и против Республиканской. И я думал, что нам это нужно.

На самом деле, когда я увидел, что произошло в феврале [война в Иране], меня это почти парализовало.

Просыпаешься и понимаешь, что этот парень, который, как тебе казалось, выступал против обеих партий, присоединился к консенсусу этих партий в вопросах экономики и внешней политики.

И тут ты такой, погоди-ка, если Трамп не может исправить систему, то можно ли ее исправить? Это было действительно страшно. Мне до сих пор страшно, когда я об этом думаю», – добавил Карлсон.

 

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English version :: Читать на английском Такер Карлсон: Трамп стал марионеткой израильских спонсоров

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