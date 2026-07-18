Такер Карлсон: Трамп стал марионеткой израильских спонсоров

Американскому «глубинному государству» удалось взять Дональда Трампа в оборот и превратить в марионетку Израиля.

Об этом в интервью «Bloomberg Podcasts» заявил журналист Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас глобализированная экономика, поэтому не существует такого понятия, как американский бизнес, британский бизнес или немецкий бизнес. Все они взаимосвязаны, и глобальный капитал сильнее любого избирательного блока в США.

А Израиль, я имею в виду не только 9 миллионов человек, живущих в Израиле, но и множество его агентов в Соединенных Штатах, обладает огромной властью. Потому что через них проходит значительная часть денег, которые финансируют избирательные кампании в США.

Это делается специально, чтобы привязать внешнюю политику США к внешней политике Израиля.

Так что это сложная тема, но чем пристальнее вы в нее вглядываетесь, тем больше понимаете, что избранный президент Соединенных Штатов, безусловно, обладает властью, но не суверенитетом. У него нет неограниченной власти или полной свободы действий от имени своих избирателей», – сказал Карлсон.