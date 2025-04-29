Трамп еще что-то пообещал Путину, но тот больше не верит

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В борьбе за сохранение исторической памяти есть много общего с нынешними переговорами России и США.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам. Это очень актуально для нас с президентом сегодня (он повернулся в сторону Владимира Путина – ред.), когда нам много обещают. Может, пока не все всё знают. Скоро узнаете. А делать, как обычно, как говорил президент России – не будут (зал отреагировал аплодисментами – ред.). Могу его только процитировать: обманут в очередной раз. Поэтому только факты. Вы нам – мы вам. Вы нас так научили», – сказал Лукашенко.

Ранее в западных СМИ публиковались «утечки» о том, что Белый дом готов снять с России часть санкций и признать Крым российской территорией.