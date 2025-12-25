Трампа попытаются сделать умственно неполноценным
Президент США Дональд Трамп дает повод усомниться в своей психической адекватности. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британская газета «Гардиан».
«79-летний Трамп демонстрировал непредсказуемое, а порой и путаное поведение в течение 2025 года, что приводило к вопросам о его умственной и физической деятельности», – говорится в публикации.
Газета утверждает, что один из один инцидентов, «который вызвал вопросы относительно душевного состояния Трампа», произошел в сентябре – во время выступления Трампа перед генералитетом США.
«Америку снова уважают как страну. Нас не уважали при Байдене. Они смотрели, как он каждый день падает с лестницы. Каждый день этот парень падает с лестницы. Я сказал: «Это не наш президент. Мы не можем этого терпеть». Я очень осторожен, знаете, когда спускаюсь по лестнице, я иду очень медленно. Никто не обязан устанавливать рекорды, просто старайтесь не падать. Несколько наших президентов падали, и это стало частью их наследия.
Нужно идти спокойно и осторожно. Вам не нужно устанавливать никаких рекордов. Будьте спокойны, когда спускаетесь, но не прыгайте по лестнице вниз. Это единственная вещь с Обамой, я не имел никакого уважения к нему как к президенту, но он прыгал вниз по этой лестнице, я никогда такого не видел – да-да-да-да-да-да, боп, боп, боп, он спускался по лестнице, не держался. Я сказал, это здорово, я не хочу этого делать. Думаю, я мог бы это сделать, но, в конце концов, плохие вещи случатся, и достаточно лишь однажды, но он ужасно справился с работой президента», – цитирует издание сумбурную речь Трампа.
Впрочем, представитель Белого дома заявил, что острота умственных способностей Трампа «не имеет себе равных».
Издание Daily Beast сообщает, демократы планируют эксплуатировать тему старческого маразма Трампа в преддверии промежуточных выборов в следующем году.
«В ноябре Трамп, старейший человек, который был инаугурирован в качестве президента, сказал, что прошел МРТ, но не мог вспомнить, какая часть тела была сканирована. В том месяце он также, кажется, заснул во время встречи в Овальном кабинете – то же самое произошло во время заседания кабинета министров в начале декабря, а затем снова через две недели на пресс-конференции, посвященной объявлению о реформах по каннабису», – резюмирует «Гардиан».
