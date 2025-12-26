Украина хочет навязать Славянску и Краматорску английское право вместо Конституции РФ

Игорь Шкапа.  
26.12.2025 17:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 495
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не согласна, чтобы после вывода ее войск из Донбасса эти территории отошли России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Обозреватель», заявил депутат ВР от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Сославшись на заявление диктатора Владимира Зеленского, он не исключил, что ВСУ выйдут из остающейся части Донбасса, где будет создана некая свободная экономическая зона «под контролем каких-то международных субъектов управления».

«Это вариант, который приемлем, который не предусматривает нарушение конституции Украины, отказа от украинских территорий», – рассуждал Вениславский.

По его словам, главное, что Киев не будет признавать де-юре никакие территории российскими, и добавил, что в этих зонах не должно быть российских силовиков и представителей власти.

«Это должна быть демилитаризованная территория, которая может иметь статус свободной экономической зоны, с особенностями, скажем так, английского права. Это я фантазирую, потому что с экономистами периодически дискуссии ведутся, что на этой территории есть английское право», – вещал Вениславский.

Он добавил, что все это потребует изменений в законодательство, отметив, что потенциально этот вариант может рассматриваться как возможный.

