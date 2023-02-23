В Белоруссии будут расстреливать предателей

В Белоруссии очередное ужесточение уголовного законодательства. Нижняя палата белорусского парламента, утвердила новые поправки в УК, которые допускают применение смертной казни за государственную измену в отношении чиновников и лиц, на которых распространяется статус военнослужащего.

Помимо расстрела для предателей нововведением стали драконовские штрафы за «антигосударственные преступления». Виновным придется оплатить от 500 до 50 тысяч базовых величин.

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В переводе на российские рубли это примерно от 500 тысяч до 50 миллионов – фактически речь идет о том, что экстремистам придется отдавать в доход государства все свое имущество.

Сначала эти поправки поддержала Палата представителей, а затем одобрили депутаты Совета Республики. Не приходится сомневаться, что и сам Лукашенко тянуть не будет, и уже в ближайшие дни законопроект будет подписан и станет законом.

Белоруссия, несмотря на критику Запада и местных правозащитников, остается единственным государством в Европе, остается единственным государством в Европе, где смертная казнь не только закреплена в законодательстве, но и применяется. В 90-х вопрос о смертной казни даже был вынесен на референдум и народ не поддержал ее отмену.

Тем не менее, белорусские суды не злоупотребляют своим правом на смертные приговоры. Ежегодно в республике расстреливается не более десятка преступников и всегда речь идет либо о серийных убийцах, либо о тех, кто убивал с особой жестокостью.

За политику в Белоруссии не расстреливают. Даже сейчас, когда счет находящихся за решеткой оппозиционеров перевалил за тысячу, а двухзначными сроками никого не удивишь, к смертной казни не приговорили ни одного змагара.

Статья «Измена государству», которая до 2020 года практически не применялась, сейчас стала довольно популярной. По ней сейчас в белорусских тюрьмах сидят уже более 20 человек. Среди них 10 активистов забастовочного движения, 5 рельсовых террористов, работавший на украинские спецслужбы журналист Денис Ивашин, несостоявшийся революционер Николай Автухович и другие.

Чиновников в этом списке нет вообще, а военнослужащий только один – капитан Генштаба Денис Урад, который во время беспорядков 2020 года слил экстремистскому телеграм-каналу секретную информацию.

Вот только в реальности госизменники – это не только живущие на иждивении иностранных фондов и разведок змагары, рельсовые террористы и идейные русофобы, сливающие разведданные о передвижении войск ГУР Украины.

В 2020 году оказалось, что в чиновных кабинетах предостаточно тех, кто только и ждет случая, чтобы переметнуться на сторону «демократической» оппозиции. Наиболее нетерпеливые из них так и сделали и теперь занимают видные места в структурах «беглых».

Некоторые тихо уволились, избежав ответственности. Но сколько еще осталось тех, кто по-прежнему занимает ответственные посты, но при этом держит фигу в кармане и бело-красно-белый флаг в сейфе кабинета. Иностранные и, прежде всего, украинская разведки орудуют в Белоруссии все наглее и агрессивнее. И такие люди – просто находка для иностранных спецслужб.

В Совете Республики законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» представлял лично председатель белорусского КГБ Иван Тертель, который сообщил, что только с начала 2023 года сотрудниками госбезопасности было задержано более 10 предателей в силовых структурах и госаппарате. Так что можно считать, что их зачистка от иностранной агентуры уже началась и скоро мы узнаем о новых громких шпионских делах.

Будут расстрелы? Возможно. Приведя в исполнение такой приговор, власть продемонстрирует серьезность своих намерений. Но не думаю, что их будет много. Как я уже говорил, смертные приговоры в Белоруссии выносят неохотно и только в исключительных случаях. Не думаю, что после вступления в силу новых поправок, белорусские суды будут злоупотреблять высшей мерой. По крайней мере, в нынешних условиях.

Вот только условия могут и поменяться. Сохраняется вероятность вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине. Оппозиция открыто призывает белорусских военных в этом случае сдаваться в плен или переходить на сторону противника. В этом случае ценой предательства станут уже жизни белорусских солдат и расплатой за него тоже вполне может стать жизнь. То же касается и чиновников.

Поправки приняты «на черный день». В мирное время они будут сдерживающим фактором, о чем и сказал глава КГБ в Совете Республики. В случае же внешнего конфликта или серьезной внутренней дестабилизации могут заработать в полную силу, став жесткой, но действенной мерой противодействия вражеской агентуре.