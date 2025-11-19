Ветеран сербской политики: «Война с Россией закончится крахом Великобритании»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликт на Украине грозит перерасти в непосредственное вооружённое противостояние России с ЕС и Британией.

Об этом в эфире Happy TV заявил Воислав Шешель – лидер старейшей Сербской радикальной партии, которого называют «сербским Жириновским», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

ЕС и Британия уже направляют ВСУ крупные партии оружия и боеприпасов, а также живую силу, указал Шешель.

Он считает, что с приходом Трампа к власти в США между этой страной и Евросоюзом произошёл серьёзный раскол. И нынешний американский президент хочет избежать участия США в новой европейской войне.

«Америка также тайно желает падения Европы. Она думает, что сможет вложить свой капитал в её восстановление. Новая война станет для Европы фарсом, который похоронит все её экономические, политические и культурные амбиции», – считает Шешель.

Он уверен, что больше всего в случае столкновения с Россией пострадает Британия, которая является одной из самых слабых в военном отношении стран, практически не обладающей полноценной сухопутной армией. Франция вооружена несколько лучше, но также сейчас вкладывает огромные средства в армию, поскольку нынешнее состояние её вооруженных сил не дотягивает до надлежащего уровня. И такие инвестиции в ВПК могут нанести экономический ущерб этой стране.

Воислав Шешель в начале 90-х стал координатором сербских добровольцев, отправлявшихся воевать за непризнанную Республику Сербская Краина в Хорватии, которая отделилась от Югославии.

Шешель более 11 лет провел в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого. Ему вменяли руководство сербскими добровольческими формированиями во время балканских войн и преследование несербских жителей.

12 ноября 2014 года был условно освобождён из предварительного заключения по состоянию здоровья (по причине появившегося в гаагских застенках онкологического заболевания) и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года полностью оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.