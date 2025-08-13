ВСУшник о прорыве фронта: «Вы охренеете от наступающего звиздеца»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ катастрофически не хватает резервов: прорывы фронта приходится купировать оголением других участков, где все начинает сыпаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на канале «Альфа и Омега» заявил украинский военный с позывным «Историк».

По его словам, каждый километр продвижения русских – «это приближение к какой-то агломерации».

«И если это всё ляжет одномоментно или возьмётся под контроль, то будет такой звиздец, не было с самого начала крупно крупномасштабной войны 2022 году. Вы охренеете от того уровня проблем, который у нас начнётся. То есть, если не решить проблему с дырявыми, которые сыплются, ну так они [русские] так и будут продвигаться», – сказал «Историк».

Он коснулся ситуации на Сумском направлении, отметив, что рано радуются с украинской стороны.