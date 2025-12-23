Вучич: «Стараемся не продавать боеприпасы тем, на кого указывает Москва, но 100% контролировать не можем»

Алексей Топоров.  
23.12.2025 13:22
  (Мск) , Белград
Просмотров: 126
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сербия, Сюжет дня, Украина


Директор Второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Сербия продолжает соблюдать введенный запрет на экспорт боеприпасов «подозрительным контрагентам», несмотря на попытки «нечистых» клиентов обойти его.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что хорошо, что русские сами сказали об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор Второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Сербия продолжает соблюдать введенный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Введенный сербскими властями запрет на экспорт боеприпасов подозрительным контрагентам по-прежнему действует, несмотря на постоянные попытки недобросовестных клиентов обойти его. Мы высоко ценим принципиальную позицию сербского руководства по этому вопросу, внимательно следим за ситуацией и, при необходимости, будем вносить предложения», – заявил Пилипсон сербской редакции российского радио «Спутник».

Ситуацию прокомментировал и в ходе общения с сербской прессой и сам Вучич.

«Когда дело касается оружия и техники, никто никогда не будет доволен. Мы должны жить и работать. Я получил письма от профсоюзов, наши склады переполнены. Мы всегда заботимся – невозможно всегда контролировать это на 100%, но мы были справедливы к тому, на что нам указывали, к тем конечным пользователям, на которых нам указывали из Москвы, и теперь такого [поставок контрагентам, отгружавшим полученное Украине] больше не происходит», – уверяет Вучич.

Ещё в начале ноября этого года в интервью немецкому изданию Сicero Вучич, по сути, допустил, что сербские вооружения могли попасть к ВСУ. До этого в июне Служба внешней разведки России заявила, что «сербские производители прекрасно знают, кто является истинным получателем их боеприпасов, и что эти снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей». Тогда официальный Белград, рассчитывавший на выгодный газовый контракт с Россией, опроверг эту информацию.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить