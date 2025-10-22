Заградотряды из мигрантов будут стрелять по отступающим ВСУ – укро-нацист Мосийчук

Банда Зеленского вполне удовлетворена темпами утилизации на фронте нелояльного украинского населения, поскольку уже давно придумала, кем его заменить.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эксперты, депутаты выходят и говорят: «а Покровск и Купянск – это вопрос времени, а сегодня ночью железный кулак, бронеколонна, прорыв к Орехово совершил, а это последний серьёзный опорный пункт перед Запорожьем, а количество «СЗЧ» увеличивается».

А чуть ли не каждый день вылезает «якась млядь», начиная от Милованова, заканчивая бизнес-омбудсменами и вообще какими-то говорящими бошками Банковой или соросят, и рассказывают, сколько миллионов мигрантов надо завести в Украину.

И не переживайте, что война. Люди, для которых 10-15 евро большие деньги, приедут и в воюющую, и не в воюющую, куда угодно. То есть нарратив уничтожения народа – фактически на всю морду лица…», – злился укро-нацист.