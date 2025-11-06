«Зелёные» и «АдГ» сцепились в бундестаге из-за России
В немецком бундестаге произошла перепалка между членами фракций «Зеленые» и «Альтернатива для Германии». Поводом стали взаимные обвинения в работе на Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Так, член «Зеленых» Ирена Михалич заявила, что «АдГ» должна оказаться под запретом из-за пророссийской позиции:
«Давно пора действовать, если эта партия, которая с момента своего основания становится все более радикальной, представляет опасность для народа нашей страны и для наших интересов в области безопасности. И если соответствующие лица из этой партии сотрудничают с Кремлем в систематическом ослаблении нашей страны, то мы не должны бездействовать. Мы должны заложить основу для возможного разбирательства по делу о запрете в федеральном конституционном суде, дамы и господа».
В ответ на это сопредседатель «АдГ» Тино Крупалла заявил, что «зеленые» якобы сами поддерживали отношения с советскими коммунистами.
«Когда Россия была еще коммунистической диктатурой, именно ваша партия привела в движение все небеса и ад, и отстаивала интересы России. С тех пор, как их друзья-коммунисты были там отвергнуты народом и отправлены в пустыню, вы изменились, и теперь я задаю вам следующий вопрос. Я хотел бы узнать у вас, как вы можете согласиться со своей совестью, что сегодня вы выступаете против наших мирных усилий по переговорам с Россией? Перемены произошли в том, что они превратились из прорусской пацифистской партии в воинствующую русофобскую партию».
