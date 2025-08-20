«Ждуниха» из Крыма получила 15 лет тюрьмы
20.08.2025 12:43
(Мск) , Симферополь
15 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей получила 28-летняя жительница Джанкойского района за шпионаж в пользу ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, «в марте 2024 года, будучи противницей проведения СВО», женщина стала по своей инициативе передавать украинской разведке фото объектов ПВО и военных частей.
«Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору посредством мессенджера, за что получила порядка 15 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Действия «ждунихи» были пресечены сотрудниками ФСБ.
