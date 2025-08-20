«Ждуниха» из Крыма получила 15 лет тюрьмы

Виктор Орлов.  
20.08.2025 12:43
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 825
 
Госизмена, Дзен, Криминал, Крым


15 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей получила 28-летняя жительница Джанкойского района за шпионаж в пользу ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, «в марте 2024 года, будучи противницей проведения СВО», женщина стала по своей инициативе передавать украинской разведке фото объектов ПВО и военных частей.

15 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей получила 28-летняя жительница Джанкойского района...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору посредством мессенджера, за что получила порядка 15 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Действия «ждунихи» были пресечены сотрудниками ФСБ.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить