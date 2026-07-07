Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на расхожее мнение, что Сербия – это «троянский конь» России в Европе, «традиционно хорошие отношения с Москвой» не мешают Белграду поддерживать бандеровскую Украину.

Об этом в интервью «Евроньюз» заявила бывшая премьер-министр Сербии, спикер парламента – открытая лесбиянка Анна Брнабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

На обвинения в недостаточной поддержке Сербией Украины она возразила, что с февраля 2022 года Сербия выделила Киеву более 60 миллионов евро в виде прямой финансовой и гуманитарной помощи, «но не военной поддержки».

«Мы были единственной страной на Западных Балканах, которая в самые трудные моменты зимних месяцев поставляла на Украину электрооборудование, поскольку у нас аналогичные энергосистемы, а также генераторы и запчасти. Даже когда их нельзя было купить на рынке, мы отправляли их в Украину из наших собственных запасов», – рассказала экс-премьер.

Она добавила, что «между Сербией и Украиной установилась очень тесная связь».

«Общение между президентом Вучичем и президентом Зеленским исключительно регулярное – они находятся в постоянном контакте. Моё общение со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком выглядит аналогичным образом», – заверила Брнабич.

Также она назвала преувеличенным мнение, что «Сербия – это троянский конь России, чуть ли не сателлит Москвы».

«Мы, сербы, не «малороссы». Сербия – автономная, независимая и суверенная страна с почти тысячелетней историей. Да, у нас традиционно хорошие отношения с РФ, и эти связи существуют до сих пор. Но в этих отношениях не обходится без трений. РФ часто критиковала Сербию, например, за то, что она проголосовала в ООН за осуждение российской агрессии против Украины, и они часто критиковали нас за помощь и поддержку, которые мы оказываем Украине», – заверила Брнабич.

Она добавила, что «когда речь заходит об отношениях Сербии с Украиной и масштабах сербской поддержки Украины, лучше всего спросить саму Украину».

Также в интервью Брнабич отметила прогресс в переговорах с Брюсселем, однако посетовала на то, что к Сербии предъявляются более высокие требования, чем к другим странам-кандидатам на членство в ЕС.