Использование ТЯО на поле боя сбережёт множество жизней российских солдат – Пилько

Россия имеет преимущество над всеми странами НАТО в количестве тактического ядерного оружия, и пора его использовать на поле боя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские запасы тактического ядерного оружия в 4 раза превосходят американские. Так зачем нам договариваться об их сокращении? Это будет одностороннее сокращение запасов ТЯО у России. Нам нельзя на это идти. Более того, ТЯО должно быть оружием поля боя. Оно должно использоваться для минимизации потерь при прорыве, обороне, уничтожении крупных оборонительных сооружений, инфраструктурных и военных объектов. Это оружие поля боя, которое должно применяться регулярно», – сказал Пилько.

Он подчеркнул, что многие боеголовки имеют заряд менее килотонны, и почти не загрязняют местность радиацией.