«Крым развивается успешно» – Путин благословил Аксёнова на следующий срок

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В рейтинге качества жизни Крым находится на 45 месте среди всех регионов РФ. Среди проблемных вопросов крымчне на первое место ставят низкий уровень доходов граждан, на второе – высокие цены на продукты питания и лекарственные препараты, на третье – проблемы здравоохранения.

Об этом на совещании по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рейтинге качества жизни мы поднялись с 76-го на 45-е место, в середине списка находимся. В хорошем смысле всегда готовы к конкуренции с нашими друзьями, с партнёрами, которые делятся с нами своими успешными практиками. Вам поклон в ноги за обеспечение безопасности, без вас бы не были приняты многие решения», – отметил Аксёнов. «Коллеги меня спрашивают по поводу предложения моей карьеры или работы. Говорю, что я солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, куда пошлёт – туда и поеду выполнять поставленные задачи. Поэтому прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы», – обратился глава Крыма к президенту.

В ответ Путин заверил, что у руководителя региона получается решать основные задачи.

«Я уверен, что крымчане вас поддержат, и я желаю вам удачи. Второе, на что хотел бы обратить внимание, Крым действительно развивается успешно. Развивается уверенно, экономика и социальная сфера, всё на марше, на подъёме, всё действует так, как мы и планировали. Есть вещи, которые носят серьёзный, глобальный характер. И мы на них вместе должны будем обратить внимание. Это вопросы экологического характера – водоотведение, очистка, системы жилищно-коммунального хозяйства. Над этим нужно отдельно поработать. И здравоохранение в целом. Конечно, отрасль развивается, новая больница построена. Но районные больницы, что касается первичного звена, существует большая программа», – подчеркнул Путин.