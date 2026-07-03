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Кокаинист Зеленский сошёл с ума от картинок ударов по Москве, и не видит, что Украина каждый день теряет людей и территории.

Об этом на заседании Верховной рады заявил скандальный депутат-порошенковец Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конкурирующая с Зеленским бада олигарха-кондитера явно решила вновь оседлать тему «мира», которой дурят украинцев с 2014 года (каждый побеждавший на выборах президент обещал скорое прекращение боевых действий).

«Последние дни самой горячей информационной темой снова оказались выборы, а наиреальнейшей, горячайшей темой является мир. Посмотрите, что было этой ночью, вы все ощутили это здесь, в Киеве. Украина требует мир, а не выборы! Нам нужен мир как можно быстрее! И прекрасно, что мы видим, снова разгоняется вся эта «потужность», да – мы «потужные»! Силы обороны дотягиваются до Москвы, уничтожают российские НПЗ. Это всё имеет огромное значение, но не надо сходить с ума от этого! Каждый день гибнут украинцы и каждый день мы теряем территории», – вещал Гончаренко.