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Один из самых масштабных ударов за время СВО нанесён минувшей ночью по Украине. Минобороны сообщило, что целями стали «предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов» в регионах.

«Адская страшная ночь. Пожары по всей столице», – написал украинский юрист-нацист Андрей Смолий. Ему вторит печально известная депутат Верховной рады Ирина Геращенко, издевавшаяся над русскими политзаключенными: «Кажется, еще никогда так явно и низко не слышала свист пролетающих ракет».

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«Наверное, самый жёсткий обстрел Киева. Этой ночью и по Москве тоже летели украинские дроны и ракеты, закрывались аэропорты, однако в самой Москве взрывов и пожаров не было. «Война столиц» наглядно демонстрирует и нашу силу, и нашу слабость в дальнобойных ударах и построении ПВО. Ведь сколько бы не жгли НПЗ… сколько бы не восхищались классными видосиками долёта «Фламинго», но Москву «взять» не можем, хотя атакуют ее постоянно, практически каждую ночь десятки, сотни ракет и дронов», – сокрушается украинский дронщик Юрий Касьянов.

По его словам, на безуспешные атаки Москвы ВСУ истрачены «сотни миллионов долларов». Касьянов указывает, что «мы теперь ждём баллистики».

Угроза появления новых баллистических ракет у ВСУ реальна. Российский волонтер Владимир Романов, помогающий бойцам СВО, обращает внимание на сообщение государственного агентства ТАСС от 1 июня, где со ссылкой на Минобороны РФ говорится о перехвате «оперативно-тактической ракеты большой дальности».

«Фактически – баллистических ракет. Теперь у них есть и средство доставки», – тревожится Романов.

Кстати, интересно, что о готовящемся ударе украинской стороне стало известно заранее. Кокаинист Зеленский вечером сообщил, что экстренно прерывает свой европейский вояж и якобы возвращается в Киев. А политолог Юрий Романенко даже заранее опубликовал предостережение:

«Сегодня будет в ударе принимать участие около 1000 дронов и около сотни ракет разных типов. Так что берегитесь».

На этом фоне стоит напомнить о недавней публикации российского военного канала «Треугольник», отслеживающего обстановку в зоне СВО:

«Мы ещё раз поднимаем вопрос по утечкам наших плановых целей! Так не может дальше продолжаться! Утечки идут из штабов, где аккумулируется вся информация по нашим планируемым ударам! Укры, как правило, выезжают за 3-4 часа до ударов по целям».

Следует также напомнить, что нынешний удар по Киеву осуществлен на фоне непрерывного дронового террора Крыма и новых территорий, который Украина осуществляла на протяжении последнего месяца.

«К сожалению у нас не растёт количество таких ударов, в отличие от противника, думаю это обусловлено тем, что мы создаём запасы средств поражения на зимний период кампании», – комментирует военкор Илья Мерш («Старше Эдды»).

Бывший подельник Зеленского, ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что даже усиление ударов не приведёт к политическим изменениям в Киеве.

«Украина воюет за чужие деньги, потому ущерб экономике на способность воевать в моменте – влияния не окажет. Удары по энергетике-водоканалам-мостам-канализации – тоже. Народ показал себя готовым к терпению, будет срать в пакетики, но выступать против войны не будет. Проверено экспериментальным путем».

Дубинский полагает, что от уничтожения бандеровской верхушки руководство РФ удерживает риск ответных ударов при поддержке НАТО.

«В ответ «прилетит» и по ним, как в Иране. Разведка союзников не дремлет».

Так или иначе, но киевляне, избравшие себе антироссийскую власть, – сами кузнецы своего «счастья», замечает белорусский телеведущий Григорий Азарёнок: