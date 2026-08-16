«Какие же суки-падлюки!» – генерал ВСУ о Зе-пиаре на костях главаря ОУН Коновальца

Вадим Москаленко.  
16.08.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Возвращение на Украину останков таких фигур, как главарь ОУН Евгений Коновалец – это попытка режима Зеленского «прикрыть свою сраку» и выставить себя супер-патриотами.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возвращение на Украину останков таких фигур, как главарь ОУН Евгений Коновалец – это попытка...

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«Прошла незаметно ситуация, что через границу перевезли прах полковника Коновальца. Снова эта власть, чтобы прикрыть свою сраку и сыграть в супер-патриотизм – сначала они вывезли прах Мельника и его супруги и похоронили на том болоте, которое невозможно назвать кладбищем.

Сейчас они вывозят туда Коновальца. Это ж какие суки! Которые манипулируют украинскими героями и создают здесь такие вещи. Как?!», – фальшиво негодовал генерал-нацист

«Это даже не злость, это просто большие падлюки, которые манипулируют и рассказывают, какие они супер-патриоты. Они торгуют нашей историей, чтобы прикрыть себя, что они на болоте организовали центральное военное кладбище, они сейчас вытаскивают значительных лидеров движения сопротивления и борьбы с советским режимом», – возмущался Кривонос.

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English version :: Читать на английском «Какие же суки-падлюки!» – генерал ВСУ о Зе-пиаре на костях главаря ОУН Коновальца

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