«Какие же суки-падлюки!» – генерал ВСУ о Зе-пиаре на костях главаря ОУН Коновальца

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Возвращение на Украину останков таких фигур, как главарь ОУН Евгений Коновалец – это попытка режима Зеленского «прикрыть свою сраку» и выставить себя супер-патриотами.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошла незаметно ситуация, что через границу перевезли прах полковника Коновальца. Снова эта власть, чтобы прикрыть свою сраку и сыграть в супер-патриотизм – сначала они вывезли прах Мельника и его супруги и похоронили на том болоте, которое невозможно назвать кладбищем. Сейчас они вывозят туда Коновальца. Это ж какие суки! Которые манипулируют украинскими героями и создают здесь такие вещи. Как?!», – фальшиво негодовал генерал-нацист