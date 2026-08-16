«Какие же суки-падлюки!» – генерал ВСУ о Зе-пиаре на костях главаря ОУН Коновальца
Возвращение на Украину останков таких фигур, как главарь ОУН Евгений Коновалец – это попытка режима Зеленского «прикрыть свою сраку» и выставить себя супер-патриотами.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прошла незаметно ситуация, что через границу перевезли прах полковника Коновальца. Снова эта власть, чтобы прикрыть свою сраку и сыграть в супер-патриотизм – сначала они вывезли прах Мельника и его супруги и похоронили на том болоте, которое невозможно назвать кладбищем.
Сейчас они вывозят туда Коновальца. Это ж какие суки! Которые манипулируют украинскими героями и создают здесь такие вещи. Как?!», – фальшиво негодовал генерал-нацист
«Это даже не злость, это просто большие падлюки, которые манипулируют и рассказывают, какие они супер-патриоты. Они торгуют нашей историей, чтобы прикрыть себя, что они на болоте организовали центральное военное кладбище, они сейчас вытаскивают значительных лидеров движения сопротивления и борьбы с советским режимом», – возмущался Кривонос.
English version :: Читать на английском «Какие же суки-падлюки!» – генерал ВСУ о Зе-пиаре на костях главаря ОУН Коновальца