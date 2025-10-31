Народной стрельбы по ТЦК будет больше – укро-политолог
Сопротивление населения Украины произволу ТЦК растёт, но продолжает оставаться стихийным и неорганизованным явлением.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Кременчуге задержали 50-летнего мужичка, а тот: «Отпустите, или я за себя не ручаюсь». В итоге закончилось тем, что достал пистолет, открыл огонь, и двое ТЦКшников были ранены», – сказал Золотарев.
«С этим мы ещё будем сталкиваться. Поскольку государство не хочет навести порядок в работе ТЦК, в этой коррупционной репрессивной машине… Люди будут стихийно этому противодействовать. Это был не последний такой инцидент», – добавил политолог.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Октябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: