Народной стрельбы по ТЦК будет больше – укро-политолог

Максим Столяров.  
31.10.2025 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 285
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Сопротивление населения Украины произволу ТЦК растёт, но продолжает оставаться стихийным и неорганизованным явлением.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Кременчуге задержали 50-летнего мужичка, а тот: «Отпустите, или я за себя не ручаюсь». В итоге закончилось тем, что достал пистолет, открыл огонь, и двое ТЦКшников были ранены», – сказал Золотарев.

«С этим мы ещё будем сталкиваться. Поскольку государство не хочет навести порядок в работе ТЦК, в этой коррупционной репрессивной машине… Люди будут стихийно этому противодействовать. Это был не последний такой инцидент», – добавил политолог.

