Нынешний коррупционный скандал на Украине усугубляет и без того аховое положение дел в стране.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахманин.

«Если власть не вернется в конституционное русло и не будет выполнять свои функции, тогда этот скандал не будет последним. И тогда нас ждут времена похуже. Хотя, по моим ощущениям, мы переживаем самый сложный период с февраля 2022 года», – считает Рахманин.

Он говорит, что проблемы накапливаются и дальше будут становится ещё более острыми. И это касается как положения дел на фронте, так и усталости общества и проблем с западными партнерами, что только усугубляет коррупционный скандал.