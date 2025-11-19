«Нас ждет тяжелейший период в истории Украины» – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
19.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 701
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешний коррупционный скандал на Украине усугубляет и без того аховое положение дел в стране.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахманин.

Нынешний коррупционный скандал на Украине усугубляет и без того аховое положение дел в стране....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если власть не вернется в конституционное русло и не будет выполнять свои функции, тогда этот скандал не будет последним. И тогда нас ждут времена похуже. Хотя, по моим ощущениям, мы переживаем самый сложный период с февраля 2022 года», – считает Рахманин.

Он говорит, что проблемы накапливаются и дальше будут становится ещё более острыми. И это касается как положения дел на фронте, так и усталости общества и проблем с западными партнерами, что только усугубляет коррупционный скандал.

«Я бы очень не хотел быть Кассандрой, но нас ждет самый сложный, наверное, период. Вот конец этого года и первая половина в следующем году будут самыми драматическими, самыми сложными событиями в истории этой страны», – считает укро-политик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить