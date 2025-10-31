Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский подписал с западными «партнёрами» почти три десятка соглашений по безопасности, которые на деле ничего не стоят.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас уже под 30 документов, которые президент подписал. Что это? В качестве туалетной бумаги используют? Там говорился о гарантиях безопасности. Но чего эти бумаги стоят? По-моему, эти документы не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, будем называть вещи своими именами», – сказал Золотарев.