«Нас ждет нечто похуже похабного мира» – в Киеве жалеют, что не приняли «Стамбул»

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 10:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 857
 
Война, Дзен, Россия, США, Украина


Зеленский подписал с западными «партнёрами» почти три десятка соглашений по безопасности, которые на деле ничего не стоят.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас уже под 30 документов, которые президент подписал. Что это? В качестве туалетной бумаги используют? Там говорился о гарантиях безопасности. Но чего эти бумаги стоят? По-моему, эти документы не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, будем называть вещи своими именами», – сказал Золотарев.

«К сожалению, для нас продолжение войны возможно под обещание помощи со стороны Запада. Возможно, тактически это было оправдано, поскольку оружие и деньги на Украину пошли в невиданных ранее количествах.

Но стратегически это было абсолютно провальное для страны решение, без вариантов. Какой бы там похабный мир ни был в Стамбуле, но нас ожидает в перспективе нечто куда более худшее», – подытожил политолог.

