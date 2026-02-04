Кличко хочет продолжения войны, чтобы российских боксеров не пускали на чемпионаты

Елена Острякова.  
04.02.2026 13:44
  (Мск) , Москва
Дзен, Политика, Русофобия, Спорт, Украина


Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко не верит в успех мирных переговоров.

Об этом он заявил в разговоре с российским пранкером Алексеем Столяровым, позвонившим от имени польского чиновника, но без использования грима и технологии дипфейк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такие мирные планы, которые просто не работают. Я не вижу, хотя я реалистичный оптимист, реалистично говоря, оптимист. Так что я понимаю реальность, но, к сожалению, я не вижу никакого мира в ближайшем будущем», – сказал Клично-младший.

Он также высказался категорически  против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Это неприемлемо. Я критиковал бывшего президента МОК Томаса  Баха за то, что он разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Потому что они являются военнослужащими. Но в любом случае что есть, то есть, и я надеюсь, что на чемпионатах мира по боксу не будет российских бойцов даже под нейтральным флагом», – сказал Кличко.

