Эксперт: России понадобятся годы, чтобы догнать врага по морским дронам

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 14:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 724
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Россия


России понадобится еще несколько лет, чтобы догнать Украину и НАТО в массовом производстве и применении морских беспилотников.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы ведём разговор о воздушных дронах-камикадзе, там стоимость изделия – десятки тысяч рублей. А когда мы говорим о водоплавающих камикадзе, там всё начинается уже с миллионов.

Это совсем другой масштаб, причём и в деньгах, и в размерах, и в сложности производства. Народный ВПК тоже пытается в этой сфере что-то такое делать, но сил не хватает…

У нас три ключевых проблемы именно в налаживании массового производства безэкипажных катеров. Это, собственно, сами корпуса. Да, их надо делать много, быстро, дёшево и достаточно прочные, с достаточной мореходностью.

Второе — это двигатели. Нет у нас собственного производства морских двигателей для маломерных судов.

И третье, это самое главное — связь и навигация…

Поэтому нет ничего удивительного, что мы так подтормозили в безэкипажных катерах. Ну, то есть, это годы, большой флот он вообще десятилетиями строится.

Ну, я думаю, догоним, по крайней мере, инженеры хорошие есть, производственные мощности есть, желание, мотивация сделать врагу больно тоже есть», – заявил Чадаев.

Минувшим летом российский БЭК впервые потопил украинский разведывательный корабль «Симферополь».

Однако вражеские морские дроны за время СВО смогли нанести куда больший ущерб российскому Черноморскому флоту.

