Я – свидетель импотенции НАТО, не верьте в их гарантии, – экс-спикер Генштаба ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО – это сборище импотентов, которое не выполняет взятые на себя обязательство, поэтому верить в их «гарантии безопасности» для Украины не стоит.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.