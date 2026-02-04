Сожрите друг друга: Укро-офицер объявил Буданова «завербованным в изоляторе ФСБ»

Cписанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин») продолжает кочевать по украинским эфирам с разоблачениями бывшего начальника военной разведки террориста Кирилла Буданова, недавно назначенного главой Зе-офиса.

«Я на 99% уверен, что Буданов завербованный ФСБ агент ещё с 2013 года», – объявил Бекренев в эфире «Фабрики новостей».

Бекренев характеризует деятельность Буданова на предыдущей должности как вредительство – якобы, тот не случайно превратил разведчиков в штурмовиков, действующих под лозунгом «Слабоумие и отвага».

По его словам, Буданов был задержан в 2013 году в московском аэропорту Шереметьево.

«Он двое суток находился в изоляции ФСБ. Тогда же, я предполагаю, что и был завербован, потому что именно после этого начались чудеса в его карьере.  Представляю ли я переговоры тайного агента ФСБ с, допустим, начальником ГРУ Костюковым? Конечно, могу себе представить. Посмотрим, чем закончится эта война наша. Если мы выберем тайного агента ФСБ завербованного в президенты, это будет точно сюжет для остросюжетного романа», – сказал Бекренев.

Он говорит, что почти все компрометирующие Буданова украинские материалы ныне уничтожены.

«И материалы все в бумажном виде, которые там проводились, проверки внутри ГУРа, были сожжены в первых числах марта 22-го под предлогом того, что Киев в опасности, надо срочно сжечь все секретные документы. Не всё сгорело, естественно. Поэтому это не шутка, да, это я уверен более чем на 99%, располагая теми, которые у меня в наличии», – заявил Бекренев.

