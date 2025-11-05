Не только Мариуполь. В Луганске идёт грандиозное строительство – подполковник ЛНР

Сергей Вредников.  
05.11.2025 20:42
  (Мск) , Луганск
Просмотров: 370
 
Вооруженные силы, Дзен, Луганск, Общество, Политика, Россия, Строительство, Украина


Мнение о том, что внимание и ресурсы прикованы, условно, к одному Мариуполю, а многие другие населённые пункты стоят в разрухе, некорректно по ряду объективных причин.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мнение о том, что внимание и ресурсы прикованы, условно, к одному Мариуполю, а многие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подполковник подчеркнул, что проблемы, связанные с восстановлением прифронтовых населённых пунктов есть, и они, прежде всего, связаны с террором ВСУ. 

«Дорожное покрытие в районе Сватово, там есть участок, где мы за месяц потеряли 8 единиц автомобильной и спецтехники из-за украинских дронов. Гражданские автомобили постоянно подвергаются ударам со стороны ВФУ. В таких условиях говорить о полномасштабном восстановлении не приходится. Нужно обезопасить людей, которые будут это делать. Сейчас мы такую безопасность предоставить не можем, поэтому темпы восстановления очень и очень низкие, по сравнению с Мариуполем.

Но в тыловых районах всё с точностью до наоборот. Сейчас в Луганске идут грандиозные строительства многоэтажных жилых комплексов, где всё включено от детских садов, школ, инфраструктуры, всё согласно стандартам РФ. Также могу констатировать, что практически все основные магистрали логистики в ЛНР восстановлены», – рассказал Марочко.

Он привёл пример, как недавно проезжал по дороге Луганск – Красный Луч и дальше в ДНР, и отметил высокий уровень дорожного полотна.

«Так что восстанавливается по мере возможностей и с условием объективных факторов. Думаю, когда закончатся боевые действия, и в Лисичанске, и в Северодонецке, и в других крупных населённых пунктах ЛНР начнутся более полномасштабные работы», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить