Перелом на Красноармейском направлении возможен в течение недели

Максим Столяров.  
25.10.2025 21:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 289
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Начались жаркие бои за полное окружение Покровска (Красноармейска). Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начались жаркие бои за полное окружение Покровска (Красноармейска). Об этом в эфире своего видеоблога...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не исключено, что мы находимся накануне падения укрепрайона [ВСУ в Красноармейске]. То есть, этот зазор между подковами уже совсем сузился до минимального, где-то 5 километров.

Там внутри этого зазора стоит бригада ВСУ, которая не дает его схлопнуть. Туда ввели заслуженные части Вооруженных сил России, прямо вот этот зазор, уже было серьёзное столкновение», – сказал Ширяев.

«В южной части проявились многочисленные, находящиеся там небольшие группы российских войск. И началось сражение по всей площади. Идет очень серьезное сражение, и оно началось буквально несколько дней назад.

И за эту неделю, вполне возможно, будут кардинальные какие-то изменения в положении. Есть отклики даже в украинских социальных сетях, из которых можно понять, что да, все там серьезно. Просто истощение сил защитников дошло до такой ситуации, когда наступает перелом.

Но, конечно, есть вероятность подхода каких-то резервов украинских», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить