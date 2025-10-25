Перелом на Красноармейском направлении возможен в течение недели

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начались жаркие бои за полное окружение Покровска (Красноармейска). Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не исключено, что мы находимся накануне падения укрепрайона [ВСУ в Красноармейске]. То есть, этот зазор между подковами уже совсем сузился до минимального, где-то 5 километров. Там внутри этого зазора стоит бригада ВСУ, которая не дает его схлопнуть. Туда ввели заслуженные части Вооруженных сил России, прямо вот этот зазор, уже было серьёзное столкновение», – сказал Ширяев.