Поляки спешат превратить свои АЗС в «островки незламности»
В Европе «пока что не очень верят» в возможный Армагеддон по украинскому типу, но те же поляки, учитывая соседский опыт, начинают оборудовать свои заправки автономным электропитанием, водоснабжением и связью.
Об этом говорили участники энергетического форума в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас абсолютно все заправочные станции оборудованы дизельными генераторами, «Старлинками», а после последних блэкаутов в Киеве мы увидели, что стоит ещё заняться вопросом водо-обеспечения. Потому что были моменты, когда вследствие отключений водоканал точно так же переставал качать воду.
Мы сейчас ставим резервные ёмкости там, где у нас нет своих скважин, для того, чтобы на несколько дней обеспечиться по воде. Соответственно, у нас заправки будут такими островками несокрушимости», – похвастался вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО [сеть АЗС] Юрий Кучабский.
Модератор панели, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в свою очередь, отметил, что этим уже озаботились не только на Украине.
«Летом были в Варшаве и пытались с польскими коллегами, с заграничными компаниями поделиться нашим опытом, как в условиях войны работают заправочные станции. И, честно, там такие кейсы!
Кое-кто уже строит мобильные убежища для персонала, компании делают свои скважины для воды, генераторы, само собой, элементарные вещи, типа нехватки розеток на заправочных станциях. Их количество тоже увеличивают сегодня.
То есть огромный опыт, европейцы, понятно, не очень пока во всё это верят, но было очень интересно. И действительно, такие островки несокрушимости», – рассказал Куюн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: