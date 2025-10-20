Поляки спешат превратить свои АЗС в «островки незламности»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе «пока что не очень верят» в возможный Армагеддон по украинскому типу, но те же поляки, учитывая соседский опыт, начинают оборудовать свои заправки автономным электропитанием, водоснабжением и связью.

Об этом говорили участники энергетического форума в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас абсолютно все заправочные станции оборудованы дизельными генераторами, «Старлинками», а после последних блэкаутов в Киеве мы увидели, что стоит ещё заняться вопросом водо-обеспечения. Потому что были моменты, когда вследствие отключений водоканал точно так же переставал качать воду. Мы сейчас ставим резервные ёмкости там, где у нас нет своих скважин, для того, чтобы на несколько дней обеспечиться по воде. Соответственно, у нас заправки будут такими островками несокрушимости», – похвастался вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО [сеть АЗС] Юрий Кучабский.

Модератор панели, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в свою очередь, отметил, что этим уже озаботились не только на Украине.