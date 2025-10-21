Украина сама себя лишила морозостойкого топлива

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за запрета на торговлю с Индией, Украина может остаться без морозостойкого топлива.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил вице-президент компании ОККО Юрий Кучабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас проблема с поставками индийского топлива из российской нефти, был введён запрет. Но есть такой отраслевой нюанс – много индийского топлива было зимой, потому что оно морозостойкое. Как будет решаться эта проблема?», – спросил ведущий.

«Индийское топливо действительно пользовалось повышенным спросом зимой, потому что по морозостойким характеристикам превышало наши нормативы. А теперь дизель будет закупаться в Греции, Катаре. Желающих много. Но я не думаю, что там будет какой-то запас по морозостойкости», – сказал Кучабский.

Он подчеркнул, что зимой будут отдельно продавать специальный арктический дизель.