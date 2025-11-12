Украина выиграет войну с Россией – киевский политолог уповает на «Стамбул-2»

Игорь Шкапа.  
12.11.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 606
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Украине не грозит капитуляция в войне. Этого пока не требует и Россия.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, сегодня в Москве заявили, что «Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент».

«Речь о капитуляции Украины не идёт. Украина в войне за независимость, за суверенитет, за отдельность от России пока выиграла, хотя и проиграла много тактических битв и потеряла значительные территории. Но пока Украине максимум что грозит – это судьба Финляндии. Финляндизация – это самый такой сценарий, если не торговаться совсем, если напрямую подписывать соглашение с Москвой.

А если торговаться и с посредниками, то сценарий будет, может быть, ещё лучше. Но если война продолжится, мы можем пропустить момент, когда удобно торговаться, и тогда требования Москвы вырастут, и тогда действительно на горизонте когда-то может замаячить угроза капитуляции», – предупреждает укро-политолог.

Он, впрочем, надеется, что Россия столкнется с проблемами «появится новый Пригожин или просто что-то физически случится с лидерами Кремля».

«Эта дорога скрыта политическим туманом. Но сейчас речи ни о какой капитуляции не идет. Даже Москва не требует капитуляции, а наши умеренные союзники типа США и близко не выдвигают капитуляцию», – суетился Бортник.

Метки: ,

