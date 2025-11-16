ВСУ убили семью священника, пытавшуюся уйти в сторону российских позиций

На Донбассе ВСУ убили семью священника и восьмилетнего ребёнка, которые попытались самостоятельно выйти из зоны боевых действий на российскую сторону.

Об этом сообщает пресс-служба Горловской епархии.

«Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, и его супруга Светлана.

Отец Владимир, его жена и ещё одна семья прихожан с восьмилетним ребёнком попытались самостоятельно выйти из зоны боевых действий на российскую сторону. Люди решились на этот шаг после того, как храм, где они долгое время укрывались, был разрушен. Запасы продуктов тоже подходили к концу.

По свидетельствам очевидцев, группу мирных безоружных людей сначала атаковали украинские дроны, потом начали обстреливать минами. Раненых добивали дронами всю ночь. Всего погибло семь человек.

Односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них также начинали охотиться дроны», – говорится в сообщении.