После 2022 года кампания по обандериванию Одессы в разы увеличила масштабы.

Об этом одесскому каналу «Интент» заявил называющий себя писателем боевик ВСУ Артур Дронь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это [были] ассоциации, типа, «Одесса – мама», «Жемчужина у моря», какого-то такого еврейского говора – какие-то такие массовые стереотипные представления об этом. Сейчас во время полномасштабной войны с тем, что я знаю, видел, это уже мой второй приезд, то у меня представление об Одессе как о городе, который постоянно борется…

Ассоциация с современной Одессой в том, что она в каком-то процессе борьбы против того обрусения, против всех тех маркеров русской разной идеологии…

И у меня создаётся впечатление, что вся Одесса такая. А потом я гуляю по городу и попадаю к тому злосчастному памятнику Пушкину. Я себе думаю: «Господи, сколько раз должно е…нуть, чтобы вы спрятали тот памятник Пушкину?», – бредил Дронь.

«Или имел неосторожность весной зайти в музей восковых фигур, а это такой музей русской культуры! [И это возле Оперного театра] – да! Это дурдом!», – негодовал бандеровец, уроженец Галичины.

