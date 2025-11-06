Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям ЕС.

При этом он поспешил снять с себя личную ответственность за подобный шаг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербский президент провёл встречу с главой делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом, который вручил ему ежегодный отчёт Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути вступления в это надгосударственное образование.

Европейский гость выдал ничего не значащий спич о том, что «будущее Сербии – в ЕС», а «агрессивная война против Украины усилила процесс расширения Евросоюза и подчеркнула важность реформ».

«Это не критически важный документ, а индикатор того, над какими направлениями необходимо работать. Темпы реформ значительно замедлились, и, с другой стороны, отмечаются позитивные изменения – в экономических критериях и ряде мер политики ЕС на внутреннем рынке. Технические предпосылки для открытия «кластера 3» существуют, и вопрос о том, произойдет ли это, зависит от государств-членов», – заявил фон Бекерат, также потребовав от Белграда продолжения диалога с албанскими сепаратистами из Косово.

«Господин фон Бекерат, я очень рад, что сегодня смог получить ежегодный доклад Европейской комиссии, Европейского союза о ситуации в Сербии. Вы сказали, что это зеркало, я бы сказал, что это ваше мнение и ваш взгляд, но, конечно, не зеркало. Но я чрезвычайно благодарен вам за всё, что вы сегодня сказали», – довольно нервно парировал слова европейца Вучич.

На вопрос журналиста, изменит ли Сербия свою позицию и введёт ли санкции против России, поскольку в отчёте говорится, что Сербия повысила уровень соответствия внешней политике ЕС, и содержится призыв к продолжению этого процесса, тот ответил, что надеется на скорейшее окончание военного конфликта и «слишком стар, чтобы менять своё мнение», но при этом не может ничего гарантировать.