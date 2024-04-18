Американский посол в Белграде демонстративно поддержал ненавистника сербов

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Посол США в Сербии Кристофер Хилл посетил вчера философский факультет Университета Нови Сада и встретился со скандальным преподавателем Динко Грухоничем, отставки которого за сербофобские взгляды требуют местные студенты.

Визит американца спровоцировал возмущение местной молодежи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хилл, побывав в административной столице сербского края Воеводина, нарочито посетил именно философский факультет, где встретился с его откровенно прозападным руководством, а также осмотрел телестудию, созданную при нём при поддержке США. Также он провел беседу с глазу на глаз с преподавателем Динко Грухоничем, отставки которого требуют студенты. При этом педагога-сербофоба поддерживают местные прозападные СМИ и либеральная коалиция «Сербия против насилия».

Сепаратистский ресурс «Автономия», выступающий за отделение Воеводины от Сербии, также сообщил, что показательное поведение американца спровоцировало возмущение у студенческой молодежи. По информации ресурса в соцсетях появились призывы в отношении Хилла и Грухонича «пулю обоим» и «осиновый кол обоим». При этом сепаратисты грозят подать в суд на авторов таких комментариев.

Напомним, что в ходе проходившего недавно в Хорватии откровенно сербофобского фестиваля Rebedu Грухонич заявил, что «у него такое же красивое имя Динко, как и у Динко Шакича» – усташского преступника и коменданта концлагеря Ясеновац, где хорватскими усташами в годы Второй мировой войны были уничтожены сотни тысяч сербов, евреев и цыган.

До этого скандальный педагог и публицист предлагал превратить церкви в Нови-Саде, который является областной столицей Воеводины, в кабаки и сцены для музыкального фестиваля Exit, а также заявлял, что «Воеводина не виновата, что осталась за Сербией».

Студенческий парламент Университета в Нови-Саде потребовал уволить его с Философского факультета по причине разжигания ненависти к сербам и православию. Однако руководство факультета и вуза требования студентов проигнорировало.

Большинство населения Воеводины составляют сербы (67%), но там также компактно проживают венгерское, хорватское, словацкое, румынское, русинское, цыганское и буневское меньшинства. На основании того, что эта земля до окончания Первой мировой войны была частью Австро-Венгрии, местные сепаратисты пытаются заявить о его независимости от Сербии и создании некоей «воеводинской нации».