Дугин: Мы ругаем Украину, а сами не решаемся признать Горбачева и Ельцина «новыми мазепами»
Абсурдно, когда в России ругают Украину за прославление предателей вроде Мазепы, но сами не решаются осудить Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
Об этом на канале «Ваши новости» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот что мне кажется неконструктивным. Мы не сделали работу над ошибками относительно Горбачева и Ельцина. Мы должны признать этих людей Мазепой. Это мазепы.
Вот когда мы говорим: вот, они [украинцы] реабилитируют Мазепу». А мы не делаем то же самое? Если у нас Горбачев и Ельцин не помечены значком «Лжедмитрий», «предатель», «Мазепа», «Власов».
Это худшие персонажи нашей истории. Из самых темных её аспектов. И ничем они не компенсированы», – сказал Дугин.
«Да, можно сказать, что при Петре I мы отказались от русской идентичности. Это было неправильно, ложно, подло. Но мы расширили наше политическое господство, мы укрепили, а не ослабили наш суверенитет.
Единственный раз в истории, это 90-е годы, это Горбачёв и Ельцин, когда мы утратили и идентичность, и суверенитет. То есть, мы полностью провалились», – добавил философ.
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